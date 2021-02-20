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Люстра Vitaluce V4000-0/8+4PL, LED 12х5Вт 6500 К

Артикул: 309154
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4000-0/8+4PL, LED 12х5Вт 6500 К
5 380 руб. 
7 920 руб. 
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+ 98 КэтКоинов
Артикул: 309154
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапланка
Стильхай-тек
Количество ламп12
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт5
Цвет каркасабелый
Материал основанияметалл
Высота, см68
Длина, см76
Формакруг
Ширина, см76
Вес, кг2.4
Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв.м. Общая мощность - 60 Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4000-0/8+4PL, LED 12х5Вт 6500 К - купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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