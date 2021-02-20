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Люстра Vitaluce V4697-9/3PL, LED 25 Вт, 3000К

Артикул: 309142
Vitaluce: распродажа остатков склада
Люстра Vitaluce V4697-9/3PL, LED 25 Вт, 3000К
11 720 руб. 
13 170 руб. 
Купить
+ 440 КэтКоинов
Артикул: 309142
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 489 руб./месяц 
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БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильарт-деко
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт25
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураакрил
Высота, см8
Длина, см64
Форматреугольник
Цвет плафонабелый
Ширина, см64
Потолочная люстра V4697-9/3PL — модель от российской компании Vitaluce. Основа Люстра выполнена из металла цвета хрома, рассеиватель из акрила белого цвета. Люстра будет хорошо смотреться в гостиной, спальне, кухне и удачно впишется в интерьер в стиле арт-деко. Модель имеет 3 рассеивателя и 1 лампочку, оснащена цоколем LED с максимальной мощностью лампочки 25 Вт и рассчитана на освещение площади до 5 кв. м. Модель обладает цветовой температурой 3000К. Диаметр модели — 64 см. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Люстра устанавливается на монтажную пластину


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4697-9/3PL, LED 25 Вт, 3000К - по цене 11720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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