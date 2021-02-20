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Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный

Артикул: 308995
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - фото 3
24 360 руб. 
32 463 руб. 
Купить
+ 283 КэтКоинов
Артикул: 308995
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSamsung
Тип товара
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный


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Самовывоз невозможен
Микроволновая печь Samsung MG22M8074AT черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 24360 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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