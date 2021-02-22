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Надежное никельхромовое покрытие обеспечивает блеск на весь срок службы смесителя, не тускнеет и не царапается. Для очистки достаточно использовать ...

Смеситель для душа Iddis Torr TORSB00i03 Надежное никельхромовое покрытие обеспечивает блеск на весь срок службы смесителя, не тускнеет и не царапается. Для очистки достаточно использовать ...

Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.