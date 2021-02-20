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Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43

Артикул: 308580
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 4
Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 1
Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 2
Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 3
Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - фото 4
1 090 руб. 

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Артикул: 308580
В наличии
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Коллекция Male
filter_noneТовар входит в коллекцию Male

Коллекция Male

БрендIddis
Тип товараДержатели для туалетной бумаги
Установка (монтаж)настенные
Исполнениеметалл
Длина, см7.5
Ширина, см14.1
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


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Держатель для туалетной бумаги Iddis Male MALSS00i43 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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