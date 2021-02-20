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Душевые ограждения и кабины IDDIS — это максимальное удобство и удовольствие от водных процедур. Надежная конструкция из прочного алюминиевого профиля, безопасное закаленное стекло, современные комплектующие и механизмы делают их использование еще более комфортным.

Двери душевые Iddis Glass TF90MH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.