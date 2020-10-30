Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49

(1)
Артикул: 308488
  • Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 1
  • Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 2
  • Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 3
  • Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 4
  • Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 5
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 1
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 2
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 3
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 4
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - фото 5
2 490 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 270 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 308488
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция Sena
filter_noneТовар входит в коллекцию Sena

Коллекция Sena

БрендIddis
Тип товараПолотенцедержатели
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см39.3
Ширина, см11
Высота, см5.2
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


30.10.2020
Достоинства:
Качественный, удобный.

Недостатки:
Не выявили таковых.

Комментарий:
Пользоваться таким поворотным держателем удобно. Все очень просто и со вкусом, нет ничего лишнего. Главное, что материал тут нормальный - металл. Штанги поворачиваются с небольшим усилием, не шатаются и держат свое положение. Советую!

Самовывоз невозможен
Полотенцесушитель двойной Iddis Sena SENSS20i49 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...