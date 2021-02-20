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Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi

Артикул: 308432
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  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 3
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  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 10
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - фото 10
12 980 руб. 
Купить
+ 169 КэтКоинов
Артикул: 308432
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSho-Me
Тип товараВидеорегистратор (2 в 1)
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Наличие GPSесть
Угол обзора135°
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм2.45
Режим записициклическая
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Наличие экранада
Наличие радар детекторада
Кол-во камер1
Наличие ГЛОНАССесть
Максимальное разрешение видеозаписи1920?1080
Наличие встроенного микрофонада
Комплектациявидеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Выносная камеранет
Страна производстваКитай
Камера заднего виданет
Емкость аккумулятора370 мАч
Скрытая установканет
Длина, см9.1
Ширина, см6.6
Высота, см3
Вес, кг0.175
Передовой радар-детектор с видеорегистратором и GPS/ГЛОНАСС модулем, жестким магнитным креплением и онлайн обновлением прошивки и баз камер и просмотром видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS!


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Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12980 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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