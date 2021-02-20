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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT

Артикул: 308413
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - фото 3
15 370 руб. 
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+ 355 КэтКоинов
Артикул: 308413
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплекты студийного света
Цветовая температура5500 K
Источник питаниясеть
Комплектациясветорассеиватель - 2 шт., чехол для софтбокса - 2 шт., патрон для зонта LH-27SU - 2 шт, лампа светодиодная ML-25 FL LED - 4 шт., фотозонт UR-32 (светоотражающий) - 2 шт., фотозонт UR-32 (рассеивающий) - 2 шт., комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый, 3 клипсы) - 1 шт, перекладина LSB-425 (комплект) - 1 шт., трехсекционная стойка L-2000 - 6 шт., сумка для комплекта G-006 - 1 шт., документация, упаковка
Вес, кг12.5
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два патрона LH-E27х1 со складными (несъемными) софтбоксами, два патрона LH-27SU с четырьмя комплектными зонтами (белым рассеивающим и серебристым светоотражающих к каждому патрону), 4 стойки L-2000 высотой 75-200 cм для установки осветителей, 2 стойки L-2000 с перекладиной LSB-425 для крепления комплектных цветных фонов, сумка для хранения и переноски G-006. Комплект подойдет для создания различных световых схем четырьмя осветителями суммарной мощностью 100 Вт в творческой студии или на выезде. Может использоваться для художественной съемки портретов, натюрмортов, предметов, где требуется не только фотографическая точность, но и создание световых акцентов, настроения, тона.


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Самовывоз невозможен
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 15370 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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