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Наручные часы Emporio Armani AR11279

Артикул: 308268
Наручные часы Emporio Armani AR11279
14 940 руб. 
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+ 230 КэтКоинов
Артикул: 308268
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция AR112
filter_noneТовар входит в коллекцию AR112

Коллекция AR112

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядValentina
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Противоударныенет
Прочееразмеры 22х22х8 мм
Форма корпусаквадратные
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка отсутствует. Циферблат украшен кристаллами.


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Наручные часы Emporio Armani AR11279 - данный товар вы можете купить по цене 14940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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