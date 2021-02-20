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Наручные часы Diesel DZ1925

Артикул: 308258
Наручные часы Diesel DZ1925
11 550 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 308258
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция DZ19
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ19

Коллекция DZ19

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Италия
Модельный рядMaster Chief
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полунисекс
Противоударныенет
Прочеедиаметр 45 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатасиний
Кварцевые часы. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Diesel DZ1925 – стоимость товара 11550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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