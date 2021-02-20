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Наручные часы Fossil FS5669

Артикул: 308249
Наручные часы Fossil FS5669
6 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308249
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция FS566
filter_noneТовар входит в коллекцию FS566
БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядFB-01
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциииндикация даты
Прочеедиаметр 42 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатасиний
Кварцевые часы. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Fossil FS5669 - по цене 6200 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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