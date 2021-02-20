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Наручные часы Casio AWG-M100SAR-1AER

Артикул: 308103
Наручные часы Casio AWG-M100SAR-1AER
13 990 руб. 

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11 190 руб. 

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Артикул: 308103
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 583 руб./месяц 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядG-Shock
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныеда
Солнечная батареяда
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, индикатор запаса хода, будильник, индикация даты и дня недели, календарь, радиосинхронизация
Прочееразмеры 46.40x52x14.90 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатакрасный
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета. Индикатор запаса хода, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, год, день недели. Подсветка дисплея. Радиосинхронизация.


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Наручные часы Casio AWG-M100SAR-1AER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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