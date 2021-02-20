Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наручные часы Casio DW-5610SU-3ER

Артикул: 308097
Наручные часы Casio DW-5610SU-3ER
12 390 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

7 260 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308097
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
Коллекция DW-5610SU
filter_noneТовар входит в коллекцию DW-5610SU
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядG-Shock
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныеда
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 48.9х43.8х13.5мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатаlcd
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


Смотрите также: Женские наручные часы, Наручные часы унисекс, Часы мужские наручные, Швейцарские часы мужские наручные, Часы механические мужские наручные, Электронные часы наручные мужские, Часы скелетоны мужские наручные, Спортивные часы мужские наручные, Российские часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Титановые часы наручные, Часы классические мужские наручные


Теги товара: Электронные часы наручные мужские, Спортивные часы мужские наручные, Мужские часы наручные недорогие, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Часы мужские наручные водонепроницаемые и противоударные, Водонепроницаемые часы мужские наручные, Часы хронографы мужские наручные, Часы наручные мужские механические с автоподзаводом водонепроницаемые, Часы спортивные мужские водонепроницаемые наручные, Многофункциональные часы наручные, Часы мужские наручные Япония, Часы хронографы мужские швейцарские наручные, Мужские часы с большой датой наручные, Мужские часы для туризма наручные, Мужские часы для туризма наручные, Электронные Часы Casio мужские, Часы Касио для рыбаков наручные, в пластиковом корпусе, Водонепроницаемые недорогие, водонепроницаемые противоударные, водонепроницаемые противоударные, водонепроницаемые противоударные недорогие, водонепроницаемые противоударные недорогие, водонепроницаемые противоударные Швейцарские, водонепроницаемые Японские, водонепроницаемые Японские, для плавания, для подводного плавания, Часы Casio мужские наручные водонепроницаемые, кварцевые электронные, механические водонепроницаемые, механические водонепроницаемые противоударные, механические водонепроницаемые противоударные, механические дайверские, Мужские часы, Противоударные, противоударные механические, Прямоугольные, прямоугольные с браслетом, Современные электронные, Цифровые, цифровые кварцевые, черные электронные, Швейцарские водонепроницаемые, Швейцарские прямоугольной формы, электронные в металлическом корпусе, электронные водонепроницаемые, электронные водонепроницаемые, электронные с черным экраном, Японские кварцевые, Японские механика, G Shock, водонепроницаемые противоударные Casio, водонепроницаемые противоударные Casio, прямоугольные Casio, Спортивные Casio, электронные недорого Casio, водонепроницаемые противоударные Orient, водонепроницаемые противоударные Orient, механические водонепроницаемые Orient с автоподзаводом, механические противоударные с автоподзаводом, электронные недорого


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio DW-5610SU-3ER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...