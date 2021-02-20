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Наручные часы Casio A-168WEGG-1BEF

Артикул: 308053
Наручные часы Casio A-168WEGG-1BEF
5 790 руб. 

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Артикул: 308053
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Механизмкварцевый хронограф
Стеклопластиковое
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 39x36x10 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусатемно-серый
Цвет циферблатачерный
Кварцевые хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Будильник, второй часовой пояс. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Casio A-168WEGG-1BEF - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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