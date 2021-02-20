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Наручные часы Casio SHE-3806GL-9AUER

Артикул: 307936
Наручные часы Casio SHE-3806GL-9AUER
12 390 руб. 

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7 190 руб. 

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Артикул: 307936
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядSheen
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
Вставкакристаллы Swarovski
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Функциииндикация даты, дня недели
Противоударныенет
Прочееразмеры39.30x44.50x8.60 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатарозовое золото
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число, день недели. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Casio SHE-3806GL-9AUER - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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