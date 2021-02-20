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Наручные часы Fossil LE1097

Артикул: 307726
Наручные часы Fossil LE1097
11 710 руб. 
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+ 72 КэтКоинов
Артикул: 307726
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция LE109
filter_noneТовар входит в коллекцию LE109
БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядCarlie
Стекломинеральное
Браслет/ременькерамический браслет
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 30
Материал корпусакерамика
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Противоударныенет
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Функциииндикация даты, дня недели
Прочеедиаметр 38 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасиний
Цвет циферблатасиний
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число, день недели.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Fossil LE1097 - стоимость товара 11710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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