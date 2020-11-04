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Штатив Benro T-600EX

Артикул: 30747
  • Штатив Benro T-600EX - фото 1
  • Штатив Benro T-600EX - фото 2
  • Штатив Benro T-600EX - фото 3
Штатив Benro T-600EX - фото 1
Штатив Benro T-600EX - фото 2
Штатив Benro T-600EX - фото 3
2 300 руб. 
2 390 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 30747
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг3
Головка в комплектеесть
Сменная площадканет
Уровеньнет
Длина в сложенном состоянии, см47
Минимальная рабочая высота, см47
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см146
Вес, кг1.46
Benro T-600EX – это легкий и весьма недорогой штатив для небольших цифровых фото- и видеокамер. Штатив изготовлен из профилированного алюминия и снабжен несъемной головкой с ручкой, обеспечивающей быстрое и легкое управление


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Самовывоз невозможен
Штатив Benro T-600EX - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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