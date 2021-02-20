Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160

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Использование жаровни для пиццы гарантирует образование хрустящей корочки, ведь она впитывает влагу в процессе приготовления. Он также идеально подх...

Жаровня Berghoff Leo для пиццы 38*30*1,5см Использование жаровни для пиццы гарантирует образование хрустящей корочки, ведь она впитывает влагу в процессе приготовления. Он также идеально подх...

Если приготовление здоровой пищи – один из ваших приоритетов, эта складная вставка-пароварка обязательно должна быть на вашей кухне. Она превращает ...

Вставка пароварка Berghoff Leo 24см 3950152 Если приготовление здоровой пищи – один из ваших приоритетов, эта складная вставка-пароварка обязательно должна быть на вашей кухне. Она превращает ...

Из этой формы для запекания благодаря ее великолепным антипригарным свойствам можно без риска извлечь даже самую нежную выпечку. По имеющейся размет...

Форма для запекания Berghoff Leo 26*26*5,5см 2л круглая Из этой формы для запекания благодаря ее великолепным антипригарным свойствам можно без риска извлечь даже самую нежную выпечку. По имеющейся размет...

Нож универсальный зазубренный из серии Leo с лезвием синего цвета. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и др...

Нож универсальный BergHOFF Leo 11,5см 3950114 Нож универсальный зазубренный из серии Leo с лезвием синего цвета. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и др...

Нож Сантоку из серии Leo. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Размеры: 31...

Нож сантоку BergHOFF Leo 17см 3950038 Нож Сантоку из серии Leo. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Размеры: 31...

Нож Сантоку из серии Leo мятного цвета. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепл...

Нож сантоку BergHOFF Leo 17см 3950109 Нож Сантоку из серии Leo мятного цвета. Рекомендуется мыть вручную. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепл...

Нож для сыра из серии Leo с покрытием от налипания. Размеры: 25.5 x 3.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых ист...

Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 Нож для сыра из серии Leo с покрытием от налипания. Размеры: 25.5 x 3.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых ист...

Нож для овощей и цедры BergHOFF Leo 11см 3950043 Нож для овощей и цедры из серии Leo. Размеры: 24.5 x 5.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Мягкая ручка из полипропилена. Рекомендуется мыть вручную.

Нож для пиццы из серии Leo. Размеры: 30 x 2,5 x 10,5 см. Сатиновая внешняя отделка. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Реком...

Нож для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950025 Нож для пиццы из серии Leo. Размеры: 30 x 2,5 x 10,5 см. Сатиновая внешняя отделка. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Реком...

Нож для сыра из серии Leo с покрытием от налипания. Размеры: 25.5 x 3.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых ист...

Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950044 Нож для сыра из серии Leo с покрытием от налипания. Размеры: 25.5 x 3.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых ист...

Емкость для сыпучих продуктов Berghoff Leo 15*8см, с бамбуковой ... Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Контейнер пищевой BergHOFF Leo 1,6л 3950144 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 2пр 3950126 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Емкость для хранения BergHOFF Leo 11*13,5см 3950052 Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Leo это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы ножи, скребки, терки и др. произведены ...

Набор пищевых контейнеров BergHOFF Leo 5пр 3950129 Leo это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы ножи, скребки, терки и др. произведены ...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Контейнер пищевой BergHOFF Leo 3950141 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Контейнер пищевой двойной BergHOFF Leo 3950148 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор контейнеров BergHOFF Leo 2пр 3950145 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Пищевой контейнер с эффектом термоса. Возьмите своё любимое блюдо с собой и насладитесь им куда бы вы не отправились.

Контейнер пищевой BergHOFF Leo 0,5л 3950133 Пищевой контейнер с эффектом термоса. Возьмите своё любимое блюдо с собой и насладитесь им куда бы вы не отправились.

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор вакуумных контейнеров BergHOFF Leo 4пр 3950128 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор стеклянных контейнеров для хранения BergHOFF Leo 3пр 39501... Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор с доской для хлеба и подносом Berghoff Leo 2пр 37*11*2см Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Набор для сервировки салата BergHOFF Leo 2пр 3950101 Сервировочный набор для салата из качественного нейлона и силикона. Сатиновая внешняя отделка. Мягкая ручка из полипропилена. Размеры: 30.5 x 6.5 x ...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Шумовка BergHOFF Leo 32см 3950103 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор для ланча BergHOFF Leo 3950255 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Молоток для отбивания мяса BergHOFF Leo 17см 3950018 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Вилка для мяса BergHOFF Leo 17см 3950042 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Пресс для мини равиолли BergHOFF Leo с деревянной ручкой 11,5*5*... Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор для нарезки BergHOFF Leo 3950095 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Венчик BergHOFF Leo 28см 3950016 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор для пиццы BergHOFF Leo 2пр 3950260 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор для нарезки мяса BergHOFF Leo 3пр 3950195 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Венчик BergHOFF Leo 3950048 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Открывалка для бутылок BergHOFF Leo 3950158 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Лопатка BergHOFF Leo 30см 3950156 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Пресс для мини равиолли BergHOFF Leo 11,5*5*5см 3950009 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Пресс для равиолли BergHOFF Leo 13*8*8см 3950007 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Нет такого фрукта или овоща, с которым бы вы не справились с помощью этого набора из пилера и терки. Каждый предмет имеет эргономичную мягкую ручку,...

Набор 2 пиллера и терка Berghoff Leo 3950295 Нет такого фрукта или овоща, с которым бы вы не справились с помощью этого набора из пилера и терки. Каждый предмет имеет эргономичную мягкую ручку,...

Персики, сливы, помидоры, цуккини и многое другое - вы легко справитесь с фруктами и овощами с плотно прилегающей кожицей с помощью этого зубчатого ...

Пиллер горизонтальный Berghoff Leo 3950119 Персики, сливы, помидоры, цуккини и многое другое - вы легко справитесь с фруктами и овощами с плотно прилегающей кожицей с помощью этого зубчатого ...

Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Подставка для кухонных приборов (розовый) Berghoff Leo 3950091 Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Подставка для кухонных приборов (серый) Berghoff Leo 3950097 Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Подставка для кухонных приборов (мятный) Berghoff Leo 3950098 Одновременно забавная и функциональная подставка для ложек Leo мятного цвета поможет вам держать запачканные кухонные принадлежности, такие как ложк...

Миска Berghoff Leo 22*22*11см, с крышкой Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Набор для острой закуски с разделочной доской-подносом Berghoff ... Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Миска Berghoff Leo 24*24*9см, с крышкой Линия Leo от BergHOFF оживит Вашу кухню игривыми цветами, чистыми линиями и мягкими текстурами. Деревянные и синтетические ручки, мягкие на ощупь ма...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Терка BergHOFF Leo крупная 3950202 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Половник BergHOFF Leo серый, 31,5см 3950102 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Терка BergHOFF Leo мелкая 3950201 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Терка BergHOFF Leo ленточная 3950204 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Терка для чеснока и имбиря BergHOFF Leo 3950030 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Терка BergHOFF Leo 3950200 Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведе...

Удобная термокружка позволит сохранить ваш любимый напиток горячим везде, куда бы вы не направились! Размеры: 8 x 8 x 18,5 см. Крышка из полипропиле...

Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 Удобная термокружка позволит сохранить ваш любимый напиток горячим везде, куда бы вы не направились! Размеры: 8 x 8 x 18,5 см. Крышка из полипропиле...

Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности. Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла. Дно оптимально для приготовления на индукционных плитах, а также для любых других видов плит. Ненагревающаяся ручка обеспечат безопасный и удобный захват.

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 100 ламп, 10... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 50 ламп, 5 м... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.