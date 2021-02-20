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Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400

Артикул: 307358
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 1
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 3
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 4
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 5
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 6
  • Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 7
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 4
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 5
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 6
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - фото 7
4 200 руб. 
6 550 руб. 
Купить
+ 147 КэтКоинов
Артикул: 307358
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л1,5
Высота, см13,5
Диаметр, см16
Вес, кг1,4
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное покрытие ферногрин
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)бакелит
Сливесть
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветоранжевый, черный
Новая коллекция в серии GEM представлена в динамичном ярко-оранжевом и консервативном сером цветах! Кастрюля Gem orange - это высокотехнологичный помощник в решении ваших кулинарных задач: Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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