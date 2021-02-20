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Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234

Артикул: 307333
  • Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 1
  • Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 2
  • Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 3
  • Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 4
  • Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 5
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 1
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 2
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 3
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 4
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - фото 5
7 300 руб. 
10 440 руб. 
Купить
+ 186 КэтКоинов
Артикул: 307333
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 305 руб./месяц 
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Коллекция Zeno
filter_noneТовар входит в коллекцию Zeno

Коллекция Zeno

БрендBerghoff
Тип товараБар
Типохладительное ведерко для вина
Материалнержавеющая сталь, АБС-пластик
Назначениедля охлаждения напитка
Округлая форма, наружная зеркальная полировка и 18/10 нержавеющая сталь - отличительные черты этой линии.Корпус из нержавеющей стали 18/10 ведерка для льда Zeno имеет внутри дополнительный контейнер из АБС, помогающий сохранять кубики льда нетающими и температуру постоянной. Щипцы окажутся всегда под рукой благодаря специальному хранилищу, интегрированному в крышку.


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Самовывоз невозможен
Ведерко для льда BergHOFF Zeno 3пр 1104234 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7300 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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