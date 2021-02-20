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Кастрюля для запекания BergHOFF Studio 27*20*10,5см 4490074

Артикул: 307248
Кастрюля для запекания BergHOFF Studio 27*20*10,5см 4490074
4 240 руб. 
6 060 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 307248
В наличии
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Коллекция Studio
filter_noneТовар входит в коллекцию Studio

Коллекция Studio

БрендBerghoff
Тип товараФормы для выпечки
Типформа для выпечки
Материалфарфор
Размер27х20х10,5 см
Овальная кастрюля для запекания серии Studio лучший вариант для приготовления блюд разных рецептов и техник. Выполнена из качественной керамики, прочной и устойчивой. Материал хорошо пропускает тепло, распределяя его по всей поверхности для равномерного приготовления пищи. Керамика устойчива к царапинам, а также подходит для духового шкафа, микроволновой печи и посудомоечной машины. Ручки комфортны и безопасны в использовании, даже с кухонными рукавицами. Крышка эффективно закрывает кастрюлю, сохраняя естественную влагу и вкусовые качества продуктов. Подходит для посудомоечной машины.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля для запекания BergHOFF Studio 27*20*10,5см 4490074 - стоимость товара 4240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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