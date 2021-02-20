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Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108

Артикул: 307216
  • Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 1
  • Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 2
  • Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 3
Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 1
Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 2
Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - фото 3
550 руб. 
790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307216
В наличии
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товара
Длина лезвия, мм130
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)полипропилен
Нож для сыра из серии Leo с покрытием от налипания. Размеры: 25.5 x 3.5 x 2 см. Антипригарное покрытие. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла. Рекомендуется мыть вручную.


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Самовывоз невозможен
Нож для сыра BergHOFF Leo 13см 3950108 - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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