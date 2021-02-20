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Нож сантоку BergHOFF Neo 18см 3502500

Артикул: 307169
Нож сантоку BergHOFF Neo 18см 3502500
1 020 руб. 
1 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307169
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Neo
filter_noneТовар входит в коллекцию Neo

Коллекция Neo

БрендBerghoff
Тип товараНож сантоку
Длина лезвия, мм180
Количество предметов в наборе1
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)ТПЭ
Ножи, изготовленные из высококачественной стали, создают впечатление, будто бы сделаны из цельного куска металла. Рукоятки, наполнены черным ТПР, способствующим безопасности в использовании. Сатинированная полировка с черными вставками ручек добавляет изысканности к внешнему виду этих ножей. Нож Сантоку - нож в азиатском стиле с прямой кромкой лезвия. Это универсальный нож для различных кухонных работ. Широкое лезвие подходит и для некоторых специфических задач, таких как раздавливание чеснока и сбор нарезанных ингредиентов на лезвие.


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Самовывоз невозможен
Нож сантоку BergHOFF Neo 18см 3502500 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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