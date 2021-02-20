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Шумовка BergHOFF Cubo 35см 1109527

Артикул: 307060
Шумовка BergHOFF Cubo 35см 1109527
530 руб. 
760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307060
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Cubo
filter_noneТовар входит в коллекцию Cubo
БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типшумовка
Материалнержавеющая сталь, нейлон
В серии Cubo от компании BergHOFF представлены нейлоновые шумовки, лопатки, половники со стальными ручками. Все инструменты подходят для антипригарной посуды. Также в серию включены удобные штопоры, открывалки и консервные ножи с мягкими ручками. Изюминка коллекции – наборы для барбекю из 6, 9 или 33 предметов в сумке, фартуке или алюминиевом кейсе. Полный набор состоит из стальных вилок, ножей, лопатки, кисти для нанесения маринада, а также щипцов и шампуров с ненагревающимися ручками, которые обеспечивают их безопасное использование.


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Шумовка BergHOFF Cubo 35см 1109527 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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