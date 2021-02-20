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Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет

Артикул: 307054
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  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 2
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  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 5
  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 6
  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 7
  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 8
  • Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 9
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 1
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 2
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 3
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 4
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 5
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 6
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 7
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 8
Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет - фото 9
14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 307054
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БрендArtway
Тип товараВидеорегистраторы (2 в 1)
Конструкциязеркало заднего вида
Наличие радар детекторанет
Угол обзора170°
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм7
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Режим записициклическая
Кол-во камер2
Наличие экранада
Возможность записи события в отдельный файлесть
Максимальное разрешение видеозаписи1920?1080
Наличие GPSда
Страна производстваКитай
Скрытая установканет
Операционная системаAndroid
Wi-Fiесть
Наличие встроенного микрофонада
Комплектациявидеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Камера заднего видаесть
Емкость аккумулятора780 мАч
Выносная камераесть
Длина, см8.5
Ширина, см31
Высота, см1.7
Полноценный четырехъядерный планшетный ПК с сенсорным 7? IPS экраном. OC Android дает возможность настроить устройство под пользователя: установить необходимые приложения из Play Market, синхронизировать устройство со смартфоном, планшетом или другими устройствами на Android. При работе видорегистратора можно одновременно загружать фильмы, слушать музыку, смотреть online-трансляции.


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