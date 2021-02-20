Автомобильная антенна Megajet ML-145 MAG-125

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Megajet
|Тип товара
|Антенна автомобильная
|Вес, кг
|1.2
|Высота, см
|12.5
|Длина, см
|142
|Ширина, см
|12.5
|Дополнительно
|частотный диапазон 26.9-27.5 МГц
|Особенности
|всенаправленная, пассивная, штырьевая
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