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FM-трансмиттер ACV FMT-112

Артикул: 307040
FM-трансмиттер ACV FMT-112
416 руб. 
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Артикул: 307040
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендACV
Тип товараТрансмиттер
AUX вход на перед. панелинет
Наличие Bluetoothнет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие usb-портаесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Сенсорный дисплейнет
Тип дисплеямонохромный
Состояние товарановый
Длина, см15
Ширина, см7
Высота, см5
Вес, кг0.3
Универсальный и удобный трансмиттер, который значительно расширит возможности Вашей автомагнитолы и станет альтернативой ее замены при недостаточном функционале. Это устройство передает цифровую информацию с носителей Micro SD и USB на магнитолу в режиме диапазона FM, поддерживает файлы MP3. Подключается через прикуриватель и работает от бортовой сети.


Теги товара: с usb


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FM-трансмиттер ACV FMT-112 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 416 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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