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Сковорода Bollire VERONA BR-1206 24см

Артикул: 306847
Сковорода Bollire VERONA BR-1206 24см
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306847
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БрендBollire
Тип товараСковороды
Диаметр, см24
Вес, кг0,87
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеантипригарное
Крышка в комплектенет
Материал ручки (-ек)бакелит
Съемная ручкада
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Pfluon Marble - трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие. Технология дна: full induction bottom. Ручка: бакелит с покрытием Soft Touch. Подходит для всех видов плит, включая индукционные. Можно использовать в духовке (без ручки).


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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