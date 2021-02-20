Сковорода Rondell Escurion RDA-894 26см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Rondell
|Тип товара
|Сковороды
|Высота, см
|6
|Диаметр, см
|26
|Вес, кг
|1,433
|Материал корпуса
|литой алюминий
|Внутреннее покрытие
|Xylan Plus
|Крышка в комплекте
|нет
|Материал ручки (-ек)
|бакелит
|Съемная ручка
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
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