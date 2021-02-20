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Термобутылка Vitax VX3409 0,5л

Артикул: 306812
  • Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 1
  • Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 2
  • Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 3
Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 1
Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 2
Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - фото 3
1 040 руб. 
1 190 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306812
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVitax
Тип товараТермобутылки
Применениедля жидкости
Объем, л0.5
Материал корпусанержавеющая сталь
Материал колбынержавеющая сталь
Особенностиметаллическая колба
Термобутылка из высококачественной нержавеющей стали с двойными колбами. Имеет в комплекте герметично закрывающуюся крышку с надежным резьбовым креплением, позволяющим пить из чашки не опасаясь обжечься даже на морозе. Антискользящее защитное дно для большей устойчивости. Предусмотрена широкая горловина, чтобы удобнее было мыть термокружку. Уникальная подарочная упаковка.


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Самовывоз невозможен
Термобутылка Vitax VX3409 0,5л - данный товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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