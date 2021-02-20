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Термос Kamille KM-2212 2л

Артикул: 306782
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  • Термос Kamille KM-2212 2л - фото 2
  • Термос Kamille KM-2212 2л - фото 3
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  • Термос Kamille KM-2212 2л - фото 5
  • Термос Kamille KM-2212 2л - фото 6
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 1
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 2
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 3
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 4
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 5
Термос Kamille KM-2212 2л - фото 6
1 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306782
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараТермосы
Применениедля жидкости
Объем, л2
Материал корпусанержавеющая сталь
Материал колбынержавеющая сталь
Сохранение температуры в часах8
Термос Kamille обладает высоким качеством, надежностью, компактными размерами и эстетичным дизайном. Горячее остается горячим, а холодное — холодным. Такой термос станет незаменимым в машине, на отдыхе или в путешествии.


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Самовывоз невозможен
Термос Kamille KM-2212 2л - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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