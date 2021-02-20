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Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л

Артикул: 306779
  • Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 1
  • Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 2
  • Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 3
  • Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 4
  • Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 5
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 1
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 2
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 3
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 4
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - фото 5
2 990 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 306779
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVitax
Тип товараТермосы
Применениедля жидкости
Объем, л2.5
Материал корпусанержавеющая сталь
Материал колбынержавеющая сталь
Сохранение температуры в часах24
Вакуумный термос, ручка на корпусе, крышка-чашка. Большой объем. Сохраняет тепло и холод в течение 24 часов.


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Самовывоз невозможен
Термос Vitax Voyager VX3407 2,5л - купить по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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