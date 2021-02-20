Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ковш Kamille 0613MR 1,3л

Артикул: 306616
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 1
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 2
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 3
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 4
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 5
  • Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 6
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 1
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 2
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 3
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 4
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 5
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - фото 6
690 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306616
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендKamille
Тип товара
Объем, л1,3
Высота, см6,5
Диаметр, см16
Материал корпусаштампованный алюминий
Внутреннее покрытиемраморное
Крышка в комплектенет
Материал ручки (-ек)бакелит
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваПольша
Цветчерный
Материал: алюминий. Материал ручки: бакелит, soft touch. Крышка: нет. Диаметр: 16см. Высота: 6.5см. Объем: 1.3л. Тип дна: однослойное. Мерная шкала: нет. Антипргарное покрытие: мраморное. Тип плиты: электрическая, стеклокерамическая, газовая, индукционная. Подходит для мытья в посудомоечной машине: да. Упаковка: этикетка, пэ-пакет.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Ковш Kamille 0613MR 1,3л - по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...