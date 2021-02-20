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Набор ложек Kamille КМ5302 6пр

Артикул: 306598
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  • Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 2
  • Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 3
  • Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 4
  • Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 5
  • Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 6
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 1
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 2
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 3
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 4
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 5
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - фото 6
330 руб. 
520 руб. 
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Артикул: 306598
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараНаборы ложек
Материалдерево, нержавеющая сталь
Количество предметов в наборе6
Количество персон6
Можно мыть в посудомоечной машиненет
Количество предметов в наборе: 6. Тип ложки: столовая. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: дерево. Полировка металла: зеркальная. Подходит для мытья в посудомоечной машине: нет. Мини-упаковка: 12шт. Упаковка: блистер.


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Самовывоз невозможен
Набор ложек Kamille КМ5302 6пр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 330 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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