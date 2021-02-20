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Кастрюля Lara R02-15 5,7л

Артикул: 306596
Кастрюля Lara R02-15 5,7л
2 060 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 306596
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLara
Тип товара
Объем, л5,5
Высота, см13
Диаметр, см24
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Посуда серии Premium объединила в себе элегантный дизайн и практичность. Крышка может крепиться к ручкам кастрюли, что удобно как при хранении, так и на плите в процессе приготовления.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Lara R02-15 5,7л - по цене 2060 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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