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Главная Товары для красоты и здоровья Солевые лампы Zenet Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером

Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером

Артикул: 306466
  • Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 1
  • Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 2
  • Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 3
Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 1
Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 2
Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - фото 3
1 600 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 306466
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараЛампа солевая
Соляная лампа (солевая лампа) - плафон, который изготовлен из кристаллической каменной соли, созданной природой на протяжении сотен миллионов лет. Это продукт естественной кристаллизации солёной воды мирового океана в условиях жаркого климата. Много миллионов лет назад под влиянием многочисленных природных катаклизмов и тектонических изменений соль спрессовалась в мощные пласты твёрдой породы и оказалась скрытой целыми слоями различных горных отложений. В наши дни каменную соль добывают только в одном месте - в глубоких каменносоляных шахтах с глубины 800 м в Гималаях на территории Пакистана. Все солевые лампы аккуратно обрабатываются, не нарушая кристаллическую структуру каменной соли. Каждое из них сохраняет свою уникальную, естественную форму с геометрически сглаженными очертаниями.


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Лампа солевая ZENET ZET-107D Скала (5-7 кг) с диммером - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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