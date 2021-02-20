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Массажер для ног ZENET ZET-763

Артикул: 306448
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 1
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 2
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 3
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 4
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 5
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 6
  • Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 7
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 1
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 2
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 3
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 4
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 5
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 6
Массажер для ног ZENET ZET-763 - фото 7
6 880 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 306448
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля стоп
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см29.5
Длина, см63.5
Материалпластик, текстиль
Функции и режимыкомпрессионный массаж
Ширина, см38
Вес, кг6.7
Массажер для ног ZENET ZET-763 - это отличное решение и комплексный подход, что обеспечивает качественную проработку зон, устранение отечности и усталости ног. Техника массажа напоминает методику профессионального массажиста, ролики работают по акупунктурным точкам стопы. Массаж улучшает кровообращение за счет чего устраняется напряжение в мышцах. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажер для ног ZENET ZET-763 - купить по цене 6880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
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