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Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398

Артикул: 306435
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 1
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 2
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 3
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 4
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 5
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 6
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 7
  • Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 8
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 1
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 2
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 3
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 4
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 5
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 6
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 7
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 - фото 8
2 925 руб. 
3 900 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Материалпластик, текстиль
Функции и режимыроликовый массаж
Надувная подушка для шеи имеет эргономичную форму. Благодаря чему она плотно прилегает, обеспечивая надежную поддержку головы во время длительного нахождения в одном положении. Если вы решили купить массажер для шеи, то приняли верное решение! Современный гаджет станет надежным спутником в любых путешествиях и позволит быстро избавиться от перенапряжения и восстановить тонус мышц. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная подушка для шеи Gezatone AMG398 – стоимость товара 2925 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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