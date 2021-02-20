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Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л

Артикул: 306385
  • Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л - фото 1
  • Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л - фото 2
Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л - фото 1
Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л - фото 2
445 руб. 
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Артикул: 306385
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Blanco
filter_noneТовар входит в коллекцию Blanco

Коллекция Blanco

БрендEsprado
Тип товараСервизы столовые
Количество персон1
Количество предметов в наборе1
Можно мыть в посудомоечной машинеда
Твердый фарфор Premium fine china. Правила ухода: поддерживать природную белизну посуды из фарфора можно периодически протирая ее кусочком ткани, смоченным питьевой содой, или солью и уксусом, или винной кислотой, добавить блеска фарфоровой посуде можно протерев ее теплой водой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, чистить посуду желательно используя специальные средства по уходу за фарфоровыми или стеклокерамическими изделиями, зубным порошком, нейтральным мылом, если вы не пользуетесь фарфоровой посудой постоянно, рекомендуется проложить предметы белой бумагой. Не используйте абразивные губки и щетки. С изделием следует обращаться осторожно во избежание получения повреждений. Не разрешайте детям манипуляции с фарфоровой посудой.


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Самовывоз невозможен
Кружка Esprado Blanco BLC035WE302 0,35л - по цене 445 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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