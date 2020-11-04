Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.5
|Физический размер матрицы
|1/2,3 дюйма
|Тип матрицы
|CCD
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|25-200 мм
|Диафрагма
|F3.3-F6.3
|Zoom оптический
|8x
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1280x720
|Размер дисплея, дюйм
|2.7
|Wi-Fi
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|0.122
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