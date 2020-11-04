Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60

Компактная камера Sony легко помещается в карман и при этом сочетает в себе впечатляющие возможности и стильный дизайн. Благодаря 30-кратному оптическому зуму сверхкомпактная камера Cyber-shot DSC-HX60 станет отличным спутником в поездке. Матрица Exmor R CMOS с подсветкой, объектив премиум-класса Sony G и новый процессор BIONZ X, который в три раза быстрее своего предшественника, позволяют создавать качественные фотографии даже в условиях низкого освещения. Целый ряд уникальных инновационных технологий выводит, по заявлению производителя, качество изображения в сегменте компактных камер на новый уровень. Эффективная технология воспроизведения изображения и выборочного шумоподавления позволяет создавать еще более естественные снимки. Функция Clear Image Zoom обеспечивает эффектный полноформатный крупный план удаленных объектов благодаря 60-кратному увеличению без снижения качества изображения. Режим Optical SteadyShot Intelligent Active для видеозаписи в формате Full HD сохраняет четкость и разрешение картинки при любом значении зума. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет отправлять фотографии и видеозаписи непосредственно на смартфон или планшет, а с помощью NFC можно подключиться к любому совместимому мобильному устройству «в одно касание». Можно использовать свой смартфон или планшет вместо пульта дистанционного управления камерой (создание фото, регулировка зума, управление видеосъемкой). С помощью кабеля HDMI камеру Cyber-shot DSC-HX60 можно подключить к телевизору с поддержкой формата Ultra HD и просматривать фотографии с разрешением 4К на большом экране. Функция Advanced Flash автоматически повышает чувствительность камеры и увеличивает диапазон вспышки, улучшая тем самым освещенность отдаленных объектов. Этот режим прекрасно подходит для съемок в помещении или при плохом освещении, когда встроенной вспышки может не хватать.

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