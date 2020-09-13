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Душевая система Iddis Oldie OLDBR3Fi06

(1)
Артикул: 221983
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  • Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 1
  • Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 2
  • Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 3
Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 1
Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 2
Смеситель для ванны Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - фото 3
29 990 руб. 
38 540 руб. 

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27 590 руб. 

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Артикул: 221983
В наличии
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Официальная гарантия производителя — Корпус смесителя – 10 лет, душевые аксессуары в ко
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Этот товар можно купить в рассрочку от 4 999 руб./месяц 
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Коллекция Oldie
filter_noneТовар входит в коллекцию Oldie

Коллекция Oldie

БрендIddis
Тип товараДушевые системы
Страна бренда Россия
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.09.2020
Достоинства:
Тихий смеситель, две лейки

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хорошая стойка, сомнения перед покупкой вызывала невозможность лично ее посмотреть перед покупкой т.к. в нашей локации только через интернет магазины можно было заказать, но в итоге покупкой не разочаровались. Смеситель тихий, две лейки оказались очень удобными, материалы долговечные, даже придраться особо не к чему

Самовывоз невозможен
Душевая система Iddis Oldie OLDBR3Fi06 - купить по цене 29990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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