Фен Moser Protect 1500Вт черный

Фен Moser Protect мощностью 1500 Вт может применяться как в домашних условиях, так и в салонах красоты. Фен Moser оснащен долговечным коллекторным электродвигателем переменного тока, защитным термостатом, а съемный фильтр защищает прибор от попадания пыли и волос. Он очень просто снимается и устанавливается обратно, что делает уход за феном очень удобным. Фен имеет 3 тепловых (холодный, теплый, более горячий) и 2 скоростных режима (стандартный, сильный). Возможность подачи холодного воздуха эффективно используется для фиксации прически после укладки. В базовой комплектации поставляется две насадки OAS с инновационной системой подкачки воздуха. Первая насадка стандартная с узким соплом, вторая – для длинных волос с широким соплом. Такой фен предназначен для тех, кто хочет создавать профессиональную укладку за короткое время и затрачивать при этом минимум усилий. Ведь все необходимое с волосами сделает данная модель.