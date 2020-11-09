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Выпрямитель Redmond RCI-2312 45Вт фиолетовый/черный (макс.темп.:200С)

Артикул: 221896
Выпрямитель Redmond RCI-2312 45Вт фиолетовый/черный (макс.темп.:200С)
1 760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221896
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцовутюжок
Мощность45 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева7
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки27 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.38
Благодаря тому, что шнур у основания прибора оснащен вращательным механизмом, он не будет спутываться и закручиваться при стайлинге. Индикатор включения не допустит, чтобы вы забыли о работе устройства. Для соблюдения безопасности прибор оснащен функцией автоотключения. Выпрямитель гарантирует бережный уход.


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Самовывоз невозможен
Выпрямитель Redmond RCI-2312 45Вт фиолетовый/черный (макс.темп.:200С) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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