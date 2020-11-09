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Фен Rowenta CV7810F0 2200Вт черный/серебристый

Артикул: 221893
Фен Rowenta CV7810F0 2200Вт черный/серебристый
5 530 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 221893
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг1,093
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияСъемный фильтр, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2200
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Благодаря профессиональному АС мотору фен Signature Pro AC прослужит вам дольше обычного фена, а качество его работы всегда будет на высшем уровне. Легкий и компактный фен - его удобно держать в руке, а благодаря эргономичному дизайну и раздельным управлением температурой и скоростью подачи воздуха вы без труда сможете регулировать режим работы прямо во время сушки. Прекрасное соотноешние цены и качества.


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Самовывоз невозможен
Фен Rowenta CV7810F0 2200Вт черный/серебристый - по цене 5530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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