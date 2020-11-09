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Выпрямитель Redmond RCI-2319 40Вт серебристый

Артикул: 221884
Выпрямитель Redmond RCI-2319 40Вт серебристый
2 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221884
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцоврасческа
Мощность40 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева31
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения / готовности к работе / температуры
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2 м
Вес0.36
Выпрямитель выполнен в форме расчески и подходит даже для непослушных волос. Он прост в использовании и экономит время на укладку: чтобы выпрямить волосы, вам не нужно вытягивать отдельные тонкие прядки. Достаточно только тщательно расчесать чистые и сухие локоны.


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Самовывоз невозможен
Выпрямитель Redmond RCI-2319 40Вт серебристый - данный товар вы можете купить по цене по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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