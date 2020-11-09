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Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный

Артикул: 221881
Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221881
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БрендMoser
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность45 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева6
Покрытие насадоктитановое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения / готовности к работе / температуры
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.7 м
Вес0.23
Ключевой особенностью модели является титановое покрытие рабочей поверхности. Такое покрытие долговечнее и выносливее, что позволит Вам использовать инструмент в работе дольше. Идеальное скольжение и природные свойства титана обеспечат волосам безопасную и качественную завивку.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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