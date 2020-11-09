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Ключевой особенностью модели является титановое покрытие рабочей поверхности. Такое покрытие долговечнее и выносливее, что позволит Вам использовать инструмент в работе дольше. Идеальное скольжение и природные свойства титана обеспечат волосам безопасную и качественную завивку.

Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.