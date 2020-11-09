8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Триммеры Wahl Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт)

Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт)

Артикул: 221769
  • Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - фото 2
2 640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы60
Максимальная длина стрижки12
Минимальная длина стрижки0,7
Насадки3 насадки
Питаниесеть/аккумулятор
Бытовая машинка Wahl 9855-1216 GroomsMan Pro может работать до 60 минут без выключений на одном заряде долговечного NiMH аккумулятора. В наборе 4 сменные головки: для стрижки и ухода в различных зонах тела (краевые линии, бритье, усы, борода, нос, уши, шея, височные зоны и другие зоны тела).


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Триммер Wahl GroomsMan Pro черный/серебристый (насадок в компл:3шт) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...