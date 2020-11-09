Триммер Moser Peacock черный (насадок в компл:1шт)

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Moser
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Время автономной работы
|50
|Комплектация
|машинка для стрижки усов и бороды, масло, щётка для чистки ножа, зарядный шнур.
|Максимальная длина стрижки
|24
|Минимальная длина стрижки
|2
|Назначение
|для стрижки бороды и усов
|Насадки
|семипозиционная регулируемая насадка от 2 до 24 мм (2, 6, 10, 14, 17, 21, 24 мм)
|Питание
|сеть/аккумулятор
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